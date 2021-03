Jens Spahn unter Druck Es war einmal ein Hoffnungsträger

Nun aber ist ein Punkt in der bisher so beeindruckenden Karriere des Jens Spahn erreicht, in dem es für ihn um alles oder nichts gehen könnte. Es drängt sich der fatale Eindruck auf, dass hier jemand mehr Zeit mit der eigenen Karriereplanung verbringt als mit dem gründlichen Management der „Jahrhundertaufgabe“ (Merkel) Corona. Sein Name fällt außerdem im Zusammenhang mit zweifelhaften Masken-Einkaufsdeals oder Spendendinner-Terminen. Zu allem Überfluss reagiert er derzeit überaus sensibel auf Mediennachforschungen, die seine Immobilienkäufe in Berlin betreffen.