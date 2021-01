Corona-Maßnahmen Eingeschränkter Bewegungsradius: Was bedeutet das für die Wirtschaft?

In einem am Dienstag vom Kanzleramt an die Länder geschickten Beschlussentwurf zur Bund-Länder-Runde mit Kanzlerin Angela Merkel wurde die Fortsetzung des Lockdowns bis 31. Januar vorgeschlagen. Zudem haben sich Bund und Länder nach dpa-Informationen darauf verständigt, dass in Landkreisen mit hohen Corona-Infektionszahlen weitere Maßnahmen zur Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort ergriffen werden sollen. Gelten soll dies für Landkreise mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern – sofern kein triftiger Grund vorliegt.



