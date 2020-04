Corona-Pandemie Mecklenburg-Vorpommern führt Maskenpflicht im Nahverkehr ein

Eine solche Regelung gilt bisher bundesweit nur in einzelnen Orten wie zum Beispiel in Jena in Thüringen. Die Bundesregierung lehnt eine Pflicht dagegen weiter ab und empfiehlt lediglich Schutzmasken beim Einkaufen sowie im öffentlichen Nahverkehr. Immer mehr Menschen hielten sich daran, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag.