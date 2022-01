Corona-Test Kosten 2022 Wer hat rechtlichen Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test?

Die Gefahr einer Ansteckung ist allerdings nur etwa ein Viertel so hoch wie bei Ungeimpften. Um den rasant steigenden Corona-Zahlen entgegenzuwirken hat die Bundesregierung neue Maßnahmen beschlossen, die dazu dienen sollen, die Ausbreitung abzubremsen. So gilt in einigen Einrichtungen bald bundesweit 2G+. So beispielsweise in der Gastronomie. Das bedeutet, dass Personen, die vollständig geimpft oder genesen, aber noch nicht geboostert sind, zusätzlich einen Corona-Schnelltest benötigen. So soll ausgeschlossen werden, dass geimpfte oder genesene Personen das Virus unbemerkt in sich tragen und in diesen Örtlichkeiten weitergeben. Dafür reicht allerdings ein kostenloser Corona-Schnelltest.