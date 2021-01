Coronahilfen: Peter Altmaier entdeckt seinen Kampfgeist

Zusammen mit der beruhigenden Erkenntnis, dass Angela Merkel lieber heute ihren vorzeitigen Rücktritt erklären würde als ihrem Erzfeind Merz ins Kabinett zu holen, sitzt Altmaier nun also plötzlich wieder ganz komfortabel in seinem Sessel. Heute kann sein wiedergewonnenes Standing bei einem Termin feiern, der so ganz nach seinem Geschmack ist: Am Abend trifft er mit seinem Freund und französischen Amtskollegen Bruno Le Maire, EZB-Chefin Christine Lagarde und VW-Boss Herbert Diess beim digitalen Weltwirtschaftsforum zusammen. Das Thema: Neues Wachstum. Er hat die Bühne. Und Olaf Scholz mal Pause.



