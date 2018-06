CSU-Landesgruppenchef: Dobrindt will mehr Flüchtlinge an deutscher Grenze zurückweisen

BerlinCSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dringt auf Zurückweisungen von Flüchtlingen an der deutschen Grenze. Wer in einem anderen europäischen Land registriert und in der Fingerabdruckdatei Eurodac vermerkt sei, solle direkt an der Grenze zurückgewiesen werden, forderte Dobrindt am Dienstag in Berlin.