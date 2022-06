Deep Fake Fake-Anrufe im Namen Klitschkos lösen Besorgnis aus

Der echte Vitali Klitschko äußerte sich am Wochenende in Kiew: „Bei mehreren Bürgermeistern in Europa hat sich ein falscher Klitschko gemeldet, der absurde Dinge von sich gegeben hat“, sagte Klitschko in Kiew in einem durch „Bild“ verbreiteten Video. Dahinter stecke kriminelle Energie. Es müsse dringend ermittelt werden, wer dahinter stecke.