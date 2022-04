Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie schon einmal solche Deepfakes gesehen haben. Auf TikTok gibt es eine Deepfake-Version von Tom Cruise, der auf skurrile Weise aus seinem Leben erzählt. Für den Kinofilm Rogue One: A Star Wars Story wurde das Gesicht der jungen Prinzessin Leia auf eine Schauspielerin projiziert und somit eine 30 Jahre alte Figur zum Leben erweckt. Oder kennen Sie schon diese Version der TV-Serie Friends, in der Nicolas Cage alle Hauptdarsteller spielt? Diese Beispiele hören sich lustig und harmlos an, aber es gibt eine weniger harmlose Seite von Deepfakes. Im Podcast zu dieser Kolumne habe ich mit Henry Ajder gesprochen, ein an der Universität Cambridge ausgebildeter Fachmann für Deepfakes und bereits ein Veteran in dieser jungen Industrie. Ajder hat in einer Studie herausgefunden, dass 96 Prozent aller Deepfakes pornographisches Material sind – Gesichter von meist weiblichen Prominenten werden auf Darstellerinnen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz projiziert. Mittlerweile ist diese Technologie auch für Menschen ohne Programmierkenntnisse zugänglich, so dass auch nicht-prominente Menschen mit pornographischen Deepfakes gedemütigt werden sollen. Offensichtlich werden Deepfakes auch für klassischen Betrug genutzt. Im Jahr 2019 hat ein Betrüger mit Hilfe eines Deepfakes die Stimme des Geschäftsführers eines deutschen Unternehmens gefälscht, und mit dieser Fälschung einen Mitarbeiter angewiesen 220.000 Euro zu überweisen – mit Erfolg.