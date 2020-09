Dorothee Bär „Es gibt keine einfache Lösung gegen Fake News“

Soll aus der digitalen Plattform später eine analoge Behörde werden?

Ich schließe nicht aus, dass da später noch mal eine festere Struktur draus wird, aber wir wollen und müssen jetzt loslegen, das geht auch mit einem überschaubaren Budget. Auf meiner eigenen Website gibt es bereits erste Informationen, beim nächsten Digitalkabinett am 7. Oktober werden wir über weitere Schritte sprechen. Wir wollen zeigen, dass die Regierung auch agil arbeiten kann, dann können wir immer noch hochskalieren. Wenn wir nun aber zuerst wieder in komplexen behördlichen Strukturen denken, wird da über Jahre nichts draus. Der Bedarf an digitaler Aufklärung ist jetzt enorm und wird auch stetig größer. Deswegen gilt es, jetzt zu handeln.



