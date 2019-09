E-Autos: Warum ich jetzt SUV fahre? Fürs Klima!

Die größeren Akkus müssen ja irgendwo untergebracht werden. Und ich wollte nicht erst irgendwann klimaneutral fahren, sondern jetzt. Also werde ich in Kürze in NRW das erste Mal in meinem Leben einen SUV fahren. Das ist im September 2019 fast schon eine Mutprobe. SUVs sind für viele in der öffentlichen Debatte zum Symbol des Bösen in der Verkehrspolitik geworden. In München werden sie mit „Du stinkst“-Zetteln beklebt, und nach einem furchtbaren Unfall in Berlin gar als „Panzer“ oder „Treibminen im Menschenmeer“ diffamiert.