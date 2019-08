Eckhardt Rehberg: CDU-Haushaltsexperte beharrt auf schwarzer Null

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Unionsfraktionsvize Andreas Jung hatten zuvor Klimaschutz-Vorschläge vorgelegt. Sie sprachen sich unter anderem für eine Abwrackprämie für Ölheizungen und für die Aufnahme nachhaltiger Entwicklung als Staatsziel ins Grundgesetz aus. Beide betonten in einem Gastbeitrag für die „Welt am Sonntag“, zur Nachhaltigkeit gehöre die schwarze Null, aber auch die „grüne Null im Sinne von Klimaneutralität“. Die CDU erarbeitet derzeit ein Klimaschutzkonzept, am 16. September will sie es verabschieden.