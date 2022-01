EEG-Umlage: Klingbeil will frühere Abschaffung der Ökostrom-Umlage prüfen

SPD-Co-Chef Lars Klingbeil hat sich hinter Überlegungen gestellt, den Strompreis-Aufschlag für Erneuerbare Energien (EEG-Umlage) noch in diesem Jahr und damit früher als geplant abzuschaffen. „Wir prüfen jetzt, ob sie vorverlegt werden kann“, sagte Klingbeil am Samstag am Rande der SPD-Klausurtagung.