Energiepolitik: Scholz und Habeck sehen anders als Baerbock zusätzliche Rolle für Gas

Scholz verwies auf den Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung, der ausdrücklich neue Investitionen in Gaskraftwerke vorsehe, die dann später auch mit Wasserstoff betrieben werden können. Es gebe die Festlegung, „dass wir Gas brauchen, dass das auch eine zusätzliche Rolle spielen wird in der Übergangsphase“, betonte der Kanzler. Darüber sei man sich auch einig in der Regierung.