Inzwischen scheint bei ihm aber mehr als nur eine Märklinlok entgleist zu sein. Mit einem absurden Powerplay hat er im Asylstreit beinahe die Regierung in die Geschichtsbücher entsorgt und sich gleich mit. Wie lange der Kompromiss nun hält, weiß kein Mensch. Klar ist aber: Nie zuvor wurde in dieser Republik in so kurzer Zeit so viel Politikverdrossenheit produziert. Mit seinem Rücktritt vom Rücktritt und seinen Pöbeleien gegen Kanzlerin Angela Merkel ließ der Orbán light jede Souveränität vermissen. Die nötige inhaltliche Auseinandersetzung geriet dabei leider zur Nebensache.