Endspurt zur Krankenhausreform „Karl Lauterbach setzt gerade einiges aufs Spiel“

Bleibt von der „Revolution“ des Karl Lauterbach am Ende nur ein Reförmchen, wonach Kliniken mehr Geld an sich zusteht und weniger nach der Zahl der Behandlungen? Im Bundesetat ist ja kein Geld für den Umbau eingeplant.

Was übrig bleibt, das müssen Sie Herrn Lindner und Herrn Lauterbach fragen. Vieles macht mich an diesem Etat ratlos. In der Pflege wird eine Milliarde Euro für den Vorsorgefonds gestrichen. Die versprochenen steuerlichen Leistungen für die Krankenkassen kommen auch nicht – das wären zehn Milliarden Euro im Jahr, um die Sozialkassen für die Empfänger von Arbeitslosengeld II und Bürgergeld ausreichend zu bezahlen. Das endet in der Insolvenz der Sozialversicherung, wenn es so weitergeht, und nicht in einer auskömmlichen Krankenhausreform.