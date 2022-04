Energiekrise Wir brauchen jetzt dringend deutsches Frackinggas

Dazu aber müsste die Ampel-Koalition die Regeln für das Fracking wieder lockern, die in den 2010er Jahren nach zahlreichen Kampagnen von Umweltverbänden verschärft wurden. Seit 2012 wird wegen zu strenger Auflagen in Deutschland überhaupt nicht mehr gefrackt. Es per se zu verteufeln, ergibt in der aktuellen Situation überhaupt keinen Sinn. Denn Fracking ist nicht gleich Fracking. Das konventionelle Fracking in Sandstein wurde in Deutschland seit 1961 hunderte Male betrieben, ohne dass es problematische Vorfälle gegeben hätte. Liegen die Lagerstätten doch in fünf bis sechs Kilometern Tiefe, unter dichten unterirdischen Deckgebirgen, durch die praktisch nichts durchdringen kann.