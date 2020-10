Engelbert Lütke Daldrup Dieser Mann hat das Monster BER gezähmt

Dass der gelernte Ingenieur etwas vom öffentlichen Bauwesen versteht, ist mit Blick auf seine Karriere klar. Aber zusätzlich brauchte er angesichts der permanenten Presseschelte in den vergangenen Jahren noch „eine gewisse Robustheit“, wie er es in seiner trockenen Diktion ausdrückt. Zwar sei bei ihm die unfaire Behandlung in der Öffentlichkeit „mit dem Gehalt abgegolten“, so Daldrup. „Aber für mein Team, das diese Baukatastrophe in Ordnung bringen musste, war es nicht schön, alle paar Tage in den Medien zu lesen, man sei unfähig“. Und dann kann sich der Airport-Chef zum guten Schluss einen Seitenhieb auf die vielen am BER gescheiterten Politiker und Großmanager doch nicht verkneifen. „Mit einer Überfliegermentalität“, so Daldrup süffisant, „kommt man hier nicht zum Erfolg“.