Erderwärmung: Deutsche sind bereit für Klimaschutz Abstriche zu machen

Die Befürworter so eines CO2-Preises wollen, dass das Geld den Bürgern wieder zugute kommt, etwa als Rückzahlung pro Kopf oder über Entlastungen an anderer Stelle. Das SPD-geführte Bundesumweltministerium hat ein Konzept in Arbeit, die Union will im September eines vorlegen, wie die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ berichtete. Experten glauben, dass das Instrument sogar der Umverteilung dienen könnte, weil Reiche einen größeren „CO2-Fußabdruck“ haben - Menschen mit kleinem Einkommen könnten also weniger draufzahlen, aber ebenso viel zurückbekommen wie reichere.