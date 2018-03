EU-Parlament: Schulz erneut in der Kritik

Union und SPD liefern sich ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl Union und SPD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Würde am Sonntag gewählt, käme die Union auf 32 Prozent. Trotz eines Minus von zwei Punkten im Vergleich zur Umfrage von Anfang Februar bleiben CDU und CSU damit knapp stärkste politische Kraft vor der SPD, die auf 31 Prozent (plus 3) zulegen konnte. In einer Deutschlandtrend-Umfrage vor zwei Wochen hatte die SPD die Union erstmals überholt. Drittstärkste Kraft würde trotz leichter Verluste von einem Punkt die rechtspopulistische AfD mit elf Prozent. Linke und Grüne kämen unverändert auf jeweils acht Prozent der Stimmen. Die FDP käme wie im Vormonat mit sechs Prozent wieder in den Bundestag.