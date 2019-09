EZB-Direktorium Das steckt hinter Lautenschlägers mysteriösem Abgang

Im Gespräch als Nachfolgerin für Lautenschläger ist auch Elga Bartsch, Chefvolkswirtin von Blackrock, dem größten Vermögensverwalter der Welt. Zuvor war Bartsch Co-Chefvolkswirtin der US-Investmentbank Morgan Stanley. Bartsch würde wohl die Draghi-Linie in der EZB fortsetzen. Jüngst hat sie zusammen mit dem ehemaligen Vizechef der US-Notenbank Stanley Fischer ein vielbeachtetes Papier mit dem Titel „Dealing with the next downturn“ verfasst. Darin vertreten die Autoren die Auffassung, ein wirtschaftlicher Abschwung könne eine bisher nie dagewesene „Koordination“ von Geld- und Fiskalpolitik nötig machen – etwa durch direkte Überweisungen an die Bürger, das sogenannte Helikoptergeld.