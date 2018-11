Fahrverbot in Hamburg So geht die Polizei gegen Diesel-Verstöße vor

Kommendes Jahr sollen weitere deutsche Städte nachziehen und ebenfalls Fahrverbote verhängen. So drohen in Stuttgart bereits ab Januar Dieseldurchfahrtsbeschränkungen, in Frankfurt am Main ab Februar und in Köln und Bonn ab April. Spätestens im Juni drohen auch in Berlin Fahrverbote, im September 2019 könnte auch Mainz folgen. Ebenfalls im Sommer 2019 drohen Teilen des Ruhrgebiets Fahrverbote, darunter auch Abschnitten der Autobahn A40.