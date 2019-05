Finanzbildung Den Spaß an Mathe wecken!

„Donau, Main, Lech.“ Haben Sie schon an der Mathe-Aufgabe mit so benannten Lostöpfen geknobelt, die den bayrischen Abiturienten so schwer fiel? In mehreren Bundesländern fordern Schüler nun mit Petitionen, dass die Bewertungen angepasst werden sollten, weil ihre Matheaufgaben zu schwer gewesen seien. Die Öffentlichkeit diskutiert mit. Viele reagieren empört: Die verweichlichte Jugend solle lieber pauken, als sich zu beklagen.