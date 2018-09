Finanzminister Olaf Scholz Diesel-Umrüstungen zahlen die Konzerne

Er setzt vor allem auf Prämien für den Umtausch von älteren Dieselautos in neue Fahrzeuge. Insgesamt zeichnet sich ab, dass die Bundesregierung die Autohersteller dazu bewegen will, weit mehr Geld einzusetzen als bisher geplant für Nachrüstungen und Umtauschprämien. Scholz argumentiert, dass viele Bürger gebrauchte Diesel hätten, deren Motoren durch Umbauten den Stickoxid-Ausstoß verringern sollen – das kann mehrere tausend Euro pro Auto kosten.



Das jüngste Urteil zu Fahrverboten von 2019 an in Frankfurt am Main hatte den Handlungsdruck erhöht. Merkel, die mehrfach gegen Umbauten an Motoren argumentiert hatte, öffnete sich nun dafür. In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt. In Stuttgart soll zum Jahreswechsel ebenfalls ein Diesel-Fahrverbot greifen, in Hamburg gibt es ein solches bereits auf zwei Streckenabschnitten.