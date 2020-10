Ende der 1980er Jahre befand sich die DDR auf dem Weg in den ökonomischen Zusammenbruch; die Produktivität der Wirtschaft sank kontinuierlich, weil es keine ausreichenden Erhaltungsinvestitionen gab, von Neuinvestitionen ganz zu schweigen. Nicht zuletzt deshalb wurden die Produktivitätsunterschiede zwischen den beiden deutschen Volkswirtschaften von allen Beobachtern, auch aus der Wissenschaft, erheblich unterschätzt. Angesichts der verrottenden Altbauten, die sich im Sozialismus überdies keiner öffentlichen Unterstützung erfreuten, drohte in den folgenden Jahren Wohnungsnot. Und auch politisch hatte das Regime erheblich an Kredit verspielt, und dies nicht nur bei Dissidenten. Der Staatsrat war nicht bereit, die Reformprozesse in anderen sozialistischen Staaten in der DDR mitzugehen. Noch im Oktober 1989 zur Feier des vierzigjährigen Bestehens der DDR glaubte die engste DDR-Führung sich unangetastet.