Freytags-Frage: Warum ist privates Eigentum so wichtig?

Natürlich dürfen Eigentümer die Erträge aus dem Eigentum behalten (nach Steuern, versteht sich). Gleichzeitig müssen sie auch die Verluste tragen, die sie mit ihrem Eigentum „erwirtschaften“. Möglicherweise wird die Eigentumsdebatte auch deshalb so vehement geführt, weil die Regierung immer wieder manchen Eigentümern großzügig hilft, wenn sie in Schwierigkeiten sind. Man denke an die Banken in der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise oder an die großzügigen Subventionen an weite Teile der deutschen Wirtschaft – darunter vornehmlich große Unternehmen. Da kommt schnell Wut auf den Kapitalismus auf, obwohl Subventionen mit Marktwirtschaft eigentlich unvereinbar sind. Sie sind eher ein Zeichen für staatswirtschaftliche Aktivitäten. Insofern ist es erfreulich, dass Wirtschaftsminister Altmaier, der noch vor kurzem die Verstaatlichung der von chinesischen Investoren in den Blick genommenen deutschen Unternehmen angeregt hat, sich klar gegen die Enteignung der Wohnungseigentümer ausspricht. Als nächstes sollte er den Eigentumsbegriff vollständig interpretieren und Subventionsabbau vorantreiben.