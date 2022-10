Diese Trends machen deutlich, warum Politik und Wirtschaft in Europa im Allgemeinen und in Deutschland im Besonderen sich stärker um andere, eher ähnlich verfasste, Partner bemühen müssen. Es ist viel einfacher, Handel innerhalb der OECD, dem Club der Industrieländer, die zugleich überwiegend etablierte Demokratien sind, zu treiben, weil Konflikte in der Regel geräuschlos gelöst werden können. Das heißt natürlich nicht, die Beziehungen zu Ländern wie China oder Russland – von Extremsituationen abgesehen – grundsätzlich abzubrechen; das ginge gar nicht angesichts der Bedeutung, die nicht demokratisch verfasste Länder in der Rohstoffversorgung der Welt nach wie vor besitzen. Aber es gilt, vorsichtig und eben nicht so naiv wie im Falle Russland zu sein, in den wirtschaftlichen Beziehungen zu diversifizieren und gemeinsam mit befreundeten Partnern zu agieren.