Was ist davon zu halten? Zunächst einmal ist es sehr positiv, dass deutsche Steuergelder in Zukunft nicht mehr an korrupte Regierungen in Entwicklungsländer fließen, sondern Reformanstrengungen dort unterstützen sollen. Dies ist eine alte Forderung von Entwicklungsökonomen. Zahlreiche Studien zeigen, dass die Entwicklungshilfe aus den OECD-Ländern über die vergangenen 60 Jahre nur wenig bis gar keinen positiven Effekt auf Armutsbekämpfung, Wirtschaftswachstum, Beschäftigung oder Investitionen aufweist; Korruption wir eher gefördert. Dies ist ein Befund, den die sogenannte Development Community heftig abstreitet. Leider ist er sehr robust und in etlichen empirischen Aufsätzen, darunter viele Surveys, bestätigt worden. In theoretischen Arbeiten hat bereits in den 1960ern der englische Ökonom Lord Peter Bauer von der London School of Economics dieses Ergebnis vorausgesagt.