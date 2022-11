Fußball WM in Katar Spart Euch die öffentlich-rechtliche WM

Guckst Du WM, trotz allem? Am Sonntag vielleicht schon den Kracher Katar gegen Ecuador, während Du im aus Spargründen kühl gehaltenen Wohnzimmer mit klammen Händen den Adventskranz flichtst? Das ist die moralische Gretchenfrage dieser Tage. Soll jeder, finde ich, halten, wie er mag. Moralisch astrein ist der TV-Boykott natürlich. Andererseits: Wer mag schon darüber richten, wenn es Menschen dann doch interessiert, ob Füllkrug trifft, wie sich Götze behauptet und ob der Flick Hansi in der WM-Hitze doch irgendwie aus Ruhe zu bringen ist. Gerade bei all den Härten, die dieser Winter mit sich bringt, ist ein bisschen Entlastung hilfreich – auch, und gerade wenn sie mal nicht in der dann doch anstrengenden Form einer Gaspreisbremse daherkommt. So weit, so liberal.