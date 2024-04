Geldpolitik Bundesbank warnt: Preisdruck könnte länger anhalten

Bundesbankpräsident Joachim Nagel warnt im Gespräch mit der WirtschaftsWoche vor einem länger anhaltenden Preisdruck in der Eurozone. Risiken sieht Nagel neben den Ölpreisen vor allem in der Lohnentwicklung. „Wenn die Löhne kräftiger steigen als erwartet, könnte der Preisdruck länger anhalten, vor allem bei Dienstleistungen“, erklärte Nagel. „Es ist also noch nicht völlig klar, ob die Inflationsrate im nächsten Jahr wieder beim Zielwert von zwei Prozent landen wird und dann auf diesem Niveau bleibt“, so der Bundesbankchef.