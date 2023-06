Geldpolitik Die Inflation könnte sich zwischen vier und sechs Prozent einpendeln

Zweitens schwebt das Damoklesschwert der Staatsverschuldung über der EZB, die Staatsanleihen im Gegenwert von rund 4.000 Milliarden Euro gekauft hat. Im Jahr 2022 lag in Italien die Staatsverschuldung bei 144 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, in Spanien bei 113 Prozent und in Frankreich bei 112 Prozent. Zwar sind die Laufzeiten der ausstehenden Anleihen überwiegend langfristig, weshalb kein plötzlicher Anstieg der Zinsbelastungen zu erwarten ist, doch schwächt die Inflation Konsum und Investitionen, so dass Steuerausfälle drohen. Bald könnten neue Lücken in den Budgets vieler Euroländer klaffen.