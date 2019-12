Gemeindetag Steinmeier: „Antisemitismus trifft Deutschland im Herzen“

Antisemitismus sei ein ideologisches Gift, „das sich immer neue Gewänder überwirft und neue Koalitionen eingeht – immer schon im Bund mit Nationalismus und Rassismus, aber auch anschlussfähig an andere Ideologien und Moden: an Frauenfeindlichkeit oder Homophobie, an Muslimfeindlichkeit wie auch an Islamismus, an Teile der Rapperszene oder den Rechtsrock.“ Es reiche dabei nicht, sich nur angewidert abzuwenden, sagte Steinmeier. Die Zahl der Menschen, die sich gegen Antisemitismus auflehnen, müsse unbedingt größer werden.