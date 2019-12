Gemeinnützige Organisationen Der Spendenmarkt braucht mehr Transparenz

Eine staatliche Kontrolle, was mit den Spendengeldern passiert, gibt es nicht. Laut Mälzer erfolgt zwar eine „rudimentäre Prüfung“ durch das Finanzamt, jedoch werde dabei lediglich die steuerrechtliche Gemeinnützigkeit begutachtet, also ob die Organisationen ihr Geld zweckgerichtet einsetzen. Für Spender ist das keine Hilfe. Denn dabei wird nicht geprüft, wie vertrauenswürdig eine Organisation ist. Zudem dürfen die Finanzbehörden der Öffentlichkeit keine Auskunft darüber geben, ob eine NGO gemeinnützig ist. Für den Geschäftsführer des Spendenrats reicht das nicht aus: „Die Möglichkeit intransparent am Markt zu sein besteht eindeutig“, bemängelt er die Unübersichtlichkeit der Spendenbranche.