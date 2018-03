Grünen-Chef fordert schärfere Gesetze für Datenhandel: Habeck will „Facebooks Marktmacht brechen“

Habeck verglich die Regulierung des Handels mit persönlichen Daten mit dem Verbot der Kinderarbeit in der Frühphase der Industrialisierung. „Wir sind in einer ähnlichen Umbruchsituation wie Mitte des 19. Jahrhunderts“, so Habeck gegenüber der WirtschaftsWoche. „Damals wurden Kinderarbeit verboten, Arbeitnehmerrechte eingeführt, Arbeitszeiten festgelegt, Sozialversicherungen geschaffen. „Heute brauchen wir neue Regeln, eine Regulierung für den digitalen Kapitalismus“, so Habeck. Es sei nicht akzeptabel, dass Informationen über das Privatleben der Nutzer von Plattformen wie Facebook „zum handelbaren Gut“ geworden seien. „Wenn Sie auf einem Kindle das Buch „Fifty Shades of Grey“ lesen und auf Seite x etwas markieren, dann kriegen Sie drei Tage später genau das Angebot für die sexuelle Praktik, die Sie gekennzeichnet haben“.