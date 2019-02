Gut für Uber, schlecht für Taxis Verkehrsminister Scheuer will Fahrdienst-Markt öffnen

18. Februar 2019

Vor sechs Jahren wurde das Fernbus-Geschäft in Deutschland liberalisiert. Nun will die Bundesregierung an den Fahrdienst-Markt heran. Bisherige rechtliche Hürden für Dienste wie Uber sollen beseitigt werden.