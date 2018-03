Handelsblatt Clubgespräch: Ziemlich schwierige Freundschaft

HamburgSchon ziemlich früh an diesem Abend wird klar, dass die Sache mit den deutsch-französischen Beziehungen nicht so einfach ist. „Ich habe das Gefühl, dass es in Europa kaum zwei Völker gibt, die sich weniger verstehen als Deutsche und Franzosen“, sagt Ulrich Wickert. Der Autor und Journalist, der von 1991 bis 2006 im Ersten die „Tagesthemen“ moderierte, weiß, wovon er spricht. Bereits als Jugendlicher zog er 1956 nach Paris. Sein Vater arbeitete damals als Referent für die deutsche Vertretung bei der Nato, die seinerzeit ihre Zentrale noch an der Seine hatte.