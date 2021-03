Haushalt Bund macht in Krise 450 Milliarden Euro neue Schulden

In diesem Jahr will Scholz die Bundesausgaben nun auf 548 Milliarden Euro steigern und die Nettoneuverschuldung gegenüber dem geltenden Etat um weitere 60,4 Milliarden Euro auf 240 Milliarden Euro erhöhen. Trotz der Rekordverschuldung heißt es aus dem Finanzministerium: „Wir können das finanziell stemmen.“ Und weiter: „Deutschland kommt besser durch die Krise als viele andere Länder.“ Zum Beleg wird angeführt, dass das Bruttoinlandsprodukt hierzulande 2020 lediglich um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr geschrumpft sei, in Frankreich dagegen um 8,1, in Italien um 8,9, in Großbritannien um 9,9 und in Spanien sogar um 11,0 Prozent. „Unsere entschlossene Finanzpolitik wirkt“, lautet die Anmerkung aus dem Hause Scholz.