Haushaltssperre Die Koalition hat den Schuss nicht gehört

Zwar gibt es in diesem Jahr weder eine Naturkatastrophe noch eine Weltfinanzkrise oder Pandemie. Aber in Karlsruhe ist doch ein vernichtendes Urteil gesprochen worden! Und dieses Urteil ist, folgt man der Argumentation von Lindners Berater Lars Feld, offenbar so unvorhergesehen über die Koalition gekommen wie die Flut über das Ahrtal. Und genau wie die Flut hat das Urteil was verursacht? Na klar – eine Notlage!