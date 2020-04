IAB-Experte Weber Arbeitslosenzahl kann bald über Drei-Millionen-Grenze steigen

„Die nächsten Monate werden sehr schwierig. Wenn es ungünstig läuft, könnten die Arbeitslosenzahlen 2020 vorübergehend wieder über die Drei-Millionen-Grenze steigen“. Weber leitet den Forschungsbereich Prognosen und Strukturanalysen am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg; er ist zudem Professor an der Universität Regensburg.