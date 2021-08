Industriepläne der Grünen „Ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos neu zulassen“

Wie wollen die Grünen das schaffen: schnell mehr erneuerbare Energie? Da sind oft auch Grün-Wähler dagegen, falls es Windmühlen in der Nachbarschaft geben soll.

Erstmal müssen Ausbaubremsen wie die völlig überdimensionierten Mindestabstände in NRW und Bayern weg. Auf Bundesebene müssen die Ausbaumengen erhöht werden. Und dann müssen wir einiges bei den Planungsverfahren verbessern. Jetzt plant man jahrelang fast ohne Öffentlichkeit und es baut sich dann Widerstand auf. Wir müssen eine umfassende ernsthafte Bürgerbeteiligung bereits an den Beginn der Verfahren setzen. Das vermeidet Streit kurz vor Ende der Umsetzung, was wiederum Zeit kostet. Und natürlich braucht es auch mehr Personal in den Genehmigungsbehörden. Zudem sollten auch die betroffenen Kommunen einen verlässlichen Anteil an den Erträgen der Anlagen erhalten. Damit können sich viele Widerstände auflösen.