Infektionszahlen Das Wochenend-Rätsel des RKI

Jeden Montag wirkt es so, als hätte die Pandemie eine Pause gemacht: An keinem anderen Tag der Woche sind die Infektionszahlen im Vergleich so niedrig wie zum Wochenbeginn – angeblich, weil nicht alle Gesundheitsämter ihre Zahlen ans Robert Koch-Institut (RKI) melden, heißt es oft, auch in den Nachrichten. Doch die Gesundheitsämter wehren sich gegen die Vorwürfe, den Stift am Wochenende quasi aus der Hand zu legen.