Innovationen in Deutschland „Während wir Paragraf 65 einhalten müssen, hängen uns China und die USA ab“

WirtschaftsWoche: Herr Laguna, als Chef der Agentur für Sprunginnovationen sollen Sie dafür sorgen, dass sich Deutschlands mp3-Trauma nicht wiederholt: Dass eine neue Technik hier entwickelt wird, die Milliarden dann aber andere verdienen, so wie Apple. Haben Sie seit der Agenturgründung Ende 2019 eher große oder kleine Sprünge gemacht?

Rafael Laguna: Die Sprünge könnten sicher deutlich größer sein – was allerdings nicht daran liegt, dass es an guten Projekten mangelt: Von einem möglichen Durchbruch bei der Alzheimer-Bekämpfung, neuen Computerchips, Windanlagen der Zukunft und Kommunikation über Holodecks haben wir derzeit 15 laufende Projekte, dazu haben wir einen Wettbewerb zu Wirkstoffen gegen Viren ausgeschrieben. 151 Millionen Euro stehen uns bis Ende 2022 aus den Mitteln des Wirtschafts- und Forschungsministeriums insgesamt zur Verfügung – auch am Geld liegt’s also nicht.