Integration im Arbeitsmarkt „Bürgergeld ist kein bedingungsloses Grundeinkommen“

Die Flucht, so schlimm die Ursache, war in Deutschland deshalb von Anfang an pragmatisch verbunden mit einer Hoffnung: Da die Ukrainerinnen und Ukrainer das Asylsystem nicht durchlaufen müssen und für sie kein Arbeitsverbot gilt, würden die Beschäftigungsraten schnell – ja steil – steigen. So könnten die Menschen Schutz finden, aber auch den Arbeitskräftemangel in Deutschland dämpfen.