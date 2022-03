Flucht vor dem Krieg Wie Deutschland Ukrainern zu Jobs verhelfen könnte

WirtschaftsWoche: Herr Tollenaere, die EU-Kommission will Vertriebenen, die wegen des Kriegs Russlands gegen die Ukraine in die EU kommen, ohne langes Asylverfahren vorübergehenden Schutz für bis zu drei Jahre mit bestimmten Mindeststandards gewähren, dazu zählt beispielsweise eine Arbeitserlaubnis. Ist das ein guter Weg, um den Menschen in diesen schweren Zeiten die Ankunft so leicht wie möglich zu gestalten?

Marius Tollenaere: In der aktuellen Situation geht es zunächst natürlich um humanitäre Hilfe. Es könnte sein, dass die EU zum ersten Mal von der Massenzustrom-Richtlinie Gebrauch macht, mit der unionsweit ein harmonisierter, rechtlich gleichartiger Aufenthalt gewährt werden kann. Flankieren können die Mitgliedsstaaten dies durch nationale Maßnahmen. In Deutschland gibt es außerdem ein Instrument, mit dem bereits Menschen aus einer Region mit hohem Migrationsdruck zum Arbeiten nach Deutschland einreisen können, und für das sich von deutschen Arbeitgebern eine hohe Nachfrage entwickelt hat: die Westbalkanregelung…