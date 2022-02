IPCC-Bericht des Weltklimarates Der Klimawandel kommt im deutschen Alltag an

Im Gesundheitswesen besteht nach Expertenaussage ebenfalls Bedarf zum Umsteuern. In heißen Sommern gebe es in Deutschland zwischen 6000 und 7500 Hitzetote, so europäische Zahlen und Einschätzungen unter anderem von der Hochschule Fulda. Dort wurde der erste Lehrstuhl in Deutschland eingerichtet, der sich mit dem Klimawandel und der Gesundheit beschäftigt. Eine Verbesserung könnten demnach Hitzeaktionspläne bringen. Damit sollen vor allem ältere und schwächere Menschen besser geschützt werden. Alleinstehende und Kranke könnten sich registrieren; in einer Art Patenschaft könnten dann andere Menschen regelmäßig nachschauen, ob die Betroffenen noch mit den Temperaturen klarkommen.



