Kampf um CDU-Führung Nur Merz kann der CDU geben, was sie braucht

Was die CDU auch nicht braucht, ist einen Merkel-Erben oder einen Testamentsvollstecker, also einen Vorsitzenden, der das Vermächtnis der liberal-mittigen Kanzlerin hegt und pflegt. Merkel hat ihre Verdienste, keine Frage, aber es „isch over“, um mit Wolfgang Schäuble zu sprechen. Für einen Neuanfang erscheint deshalb Merkels langjähriger Kanzleramtsminister Helge schon von Amts wegen als nicht gerade idealtypisch. Und auch Norbert Röttgen, der von Merkel als Umweltminister entlassen wurde, steht als liberaler Christdemokrat im Verdacht, am Ende nur „more of the same“ zu bieten.