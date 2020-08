Karneval und Corona Jens Spahn zu Feiern in Coronazeiten: „Nach dem dritten Bier wird das halt so wie es wird“

Spahn kündigte für September einen Gesetzentwurf an, der den Krankenhäusern in einer Art Gesamtjahresschau finanziell helfen solle. Dabei solle einfließen, wie die Finanzlage der einzelnen Klinik sei, was an Erlösen erwirtschaftet werden konnte und was eine Klinik ohne Corona-Krise wahrscheinlich erwirtschaftet hätte. Die Differenz daraus solle finanzierbar gemacht werden. „Da wollen wir hin und im September einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen“, sagte Spahn.