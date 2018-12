Keine neuen Kredite Bundesländer fühlen sich für Schuldenstopp gerüstet

Für die fünf sehr hoch verschuldeten Länder Berlin, Bremen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein war oder ist der Weg besonders mühsam. Unter Aufsicht eines Stabilitätsrates waren sie seit 2011 angehalten, ihre Haushalte bis 2020 in Ordnung zu bringen und von sogenannten strukturellen Defiziten zu befreien. Die Etats sollen also weniger abhängig von konjunkturellen Schwankungen oder Transferzahlungen sein. Im Gegenzug hilft der Bund mit Zuschüssen.

„Sachsen-Anhalt hat deutlich an finanzieller Stabilität gewonnen“, bilanziert Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Sein Land werde die Schuldenbremse einhalten. Auch Berlin stellt seit einigen Jahren Haushalte ohne neuen Schulden auf. Im Saarland ist das 2019 erstmals der Fall, ebenso wie in Rheinland-Pfalz und Hamburg. Saar- Finanzminister Peter Strobel (CDU) spricht vom „Beginn einer neuen Zeitrechnung“. Bremen hingegen veranschlagt im kommenden Jahr noch einmal bis zu 125 Millionen Euro neue Verbindlichkeiten, will die Schuldenbremse dann aber 2020 einhalten.