Klimakrise Marktwirtschaft und Grüne? Das widerspricht sich nicht mehr

750 Milliarden Euro hat Brüssel für die Unterstützung der Staaten und der Wirtschaft in Europa vorgesehen, der Green New Deal ist wesentliches Element. Die Bundesregierung hat erhebliche Mittel für die Stützung der Wirtschaft in den Haushalt eingestellt, auch für die Energiewende. Es ist sehr zu begrüßen, dass Nachhaltigkeit, Ökologie, Digitalisierung einen hohen Stellenwert bei diesen Programmen haben. Investitionen des Staates sind notwendig und richtig. Es ist aber eine trügerische Illusion, wenn jemand glaubt, dass mit diesen Programmen der nachhaltige Aufbau der Wirtschaft und die soziale und ökologische Transformation der Wirtschaft gelingen wird.