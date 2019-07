Klimaschutz: FDP-Chef Lindner sagt Mitarbeit an nationalen Klimakonsens zu

BerlinFDP-Chef Christian Lindner will an dem von der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer angeregten nationalen Klimakonsens mitarbeiten. „Deutschland braucht einen nationalen Klimakonsens. Nur so kann wirksamer Klimaschutz sichergestellt werden, der gleichzeitig eine Spaltung der Gesellschaft wie in Frankreich verhindert“, teilte der FDP-Chef mit.