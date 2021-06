Klimaschutz: Union lehnt Einigung bei CO2-Preis und Mieten ab

Wenn die Regierung das Projekt am Mittwoch im Kabinett als Formulierungshilfe für die Fraktionen beschließen wolle, werde es keinen Erfolg haben. „Eine Formulierungshilfe, die wir nicht bestellt haben, wird so auch nicht abgeholt.“ In Unionskreisen hieß es zudem, auch Fraktionschef Ralph Brinkhaus habe dies am Dienstagvormittag Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) klar gesagt.